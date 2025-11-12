カワサキモータースジャパンは、オフロード四輪車「TERYX KRX 1000」の2025年モデルを2025年11月15日に発売する。本モデルは、大自然の未舗装路での走行を追求するオフロード愛好家を主なターゲットとし、パワフルな走行性能に加え、実用性と安全性を高めるための改良が施されている。 TERYX KRX 1000の基本性能 「TERYX KRX 1000」は、トレイルアドベンチャー（未舗装路での冒険走行）に特