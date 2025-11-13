ATPファイナルズ大会期間：2025年11月9日～2025年11月15日開催地：イタリア トリノコート：ハード（室内）結果：[ヤニク シナー] 2 - 0 [アレキサンダー ズベレフ] 試合の詳細データはこちら≫ ATPファイナルズ第4日がイタリア トリノで行われ、男子シングルスで、ヤニク シナーとアレキサンダー ズベレフが対戦した。第1セットはヤニク シナーが6-4で先取。第2セッ