【ナイアガラ・オンザレーク＝山本貴徳】カナダ東部ナイアガラ・オンザレークで開かれている先進７か国（Ｇ７）外相会合は１２日、閉幕した。発表した共同声明には、トランプ米大統領が主導したパレスチナ自治区ガザの和平計画を「強く支持する」と明記した。ロシアの侵略を受けるウクライナの和平に向けてＧ７として緊密に取り組むことも盛り込んだ。