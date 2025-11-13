サッカーワールドカップ欧州予選が現地時間13日から18日から行われ、本大会に進む12チームが決まります。ヨーロッパの出場枠は『16』。欧州予選は12グループに分かれ、各グループの1位12チームが本大会へストレートイン。各組2位と、3位以下でネーションズリーグの成績上位4チームを加えた計16チームがプレーオフへ進み、そのうち4チームが本大会への出場権を獲得します。すでに切符をつかんでいるのはK組のイングランド。残り2戦