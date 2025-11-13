カンボジア政府は、タイとの国境地帯で、タイ軍の銃撃で民間人1人が死亡したと発表しました。両国の緊張状態が続いています。カンボジアの国防省によりますと、12日午後に北西部の国境地帯でタイ軍による複数回の発砲があり、民間人1人が死亡、3人が負傷しました。カンボジアのフン・マネット首相はSNSで声明を発表し、「罪のない民間人への武力行使を直ちに停止するよう求める」として、タイ側を非難しました。一方、タイ当局は、