テレビ東京の田中瞳アナ（29歳）が、11月11日に公開されたトーク番組「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（TVer/テレビ東京系）に出演。中根舞美アナについて「邪気のない子。失礼な感じもしないし、素直で無邪気な感じ」と語った。田中瞳アナが、テレビ東京の全経済番組が同一のテーマを扱い、経済番組を盛り上げる「テレ東系経済WEEK」の宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。番組レギュラーの中根舞美アナについて「邪