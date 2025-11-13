日本経済の中心地、東京・丸の内から“マル秘”財界情報をくわしくお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「丸の内コンフィデンシャル」。最新号からダイジェストで紹介します。◆◆◆火葬場に中国資本東京都政が、23区の火葬料金高騰問題で揺れている。小池百合子都知事が指導監督権限の強化を示唆する中、焦点は火葬場運営会社「東京博善」（野口龍馬社長）の動向だ。明治以来の歴史的な経緯もあり、23区の火葬場事情は特殊であ