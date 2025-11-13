『岡崎に捧ぐ』『無慈悲な8bit』などで知られる漫画家・山本さほさんが、文春オンラインで2019年から連載をスタートした大人気シリーズ『きょうも厄日です』。なぜか厄介な人々を引きつけまくり、想定外のトラブルが連発する日々を赤裸々につづった本シリーズは、連載中も何度となく文春オンラインをざわつかせました。【マンガ】『きょうも厄日です』を1話から読むそんな本作品が、ついに『きょうも厄日ですTHEFINAL』（11