〈「安くて負担がない」「死亡リスクが44％も減少！」東大医学部出身の総合診療医が、がん検診の中でも「便潜血検査」を最も受けるべきだとオススメする理由〉から続く年間3万人を診察する総合診療医の伊藤大介さんは、「健康診断こそが深刻な病気の『芽』を摘むことができる唯一の方法です」と強調する。【写真】この記事の写真を見る（3枚）そんな伊藤さんが初の単著『総合診療医が徹底解読健康診断でここまでわかる』を10