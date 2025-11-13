柴咲コウにとって5年ぶりの主演ドラマ『スキャンダルイブ』（11月19日よりABEMAにて無料配信）。「芸能事務所の社長」という、自身と重なる役どころを熱演している彼女に、役として、柴咲コウ本人として、「週刊誌」や「芸能界の闇」に抱く思いを尋ねた。（全4回の1回目／#2、#3、#4を読む）【画像】柴咲コウの写真を一気に見る「スキャンダルイブ」©AbemaTV,Inc,◆◆◆柴咲コウと『週刊文春』の縁は…――25年以上、芸能界