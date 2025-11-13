12日夜、大阪市西成区の共同住宅で火事があり、2人が死亡、2人が意識不明の重体です。12日午後11時15分ごろ、西成区萩之茶屋2丁目にある5階建ての集合住宅で、煙が出ていると近くに住む人から消防に通報がありました。火は約2時間50分後に消えましたが、警察によると、火元とみられる5階の一室から年齢と性別がわからない1人の遺体が見つかったほか、別の部屋にいた60代の女性が病院に運ばれましたが、死亡しました。また、60代〜8