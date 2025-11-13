犬に『心を開いてもらう』方法 1.ゆっくり近づく 知らない人がいきなり近づいてきて頭や体を触ってきたら、犬はびっくりしてしまいます。人間で同じことをされたら痴漢ですよね。 犬は人間より目線が低く、人間の手が上から降ってくるように見えます。特に小型犬には人間がとても大きいので怖がられます。 犬にはゆっくり近づいて、距離をとって声をかけるところから交流を始めてください。犬が隠れたり後ずさりをしたりをし