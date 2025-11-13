一休は、旅行予約サイト「一休.com」で「南の宝箱 鹿児島 冬のあったか宿泊割キャンペーン」を11月10日正午に開始した。割引率は最大20％、上限は1人1泊あたり5,000円。予約は11月10日正午から予算上限に達するまで受け付ける。宿泊期間は12月1日から2026年2月27日まで。「鹿児島 宿泊割対象」ラベルのある施設が対象で、連泊は7泊まで、公費出張や日帰りプラン、開始前の予約は対象外となる。