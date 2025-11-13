ドジャースで声価を高める山本(C)Getty Images1点ビハインドの9回一死という崖っぷちの状況から試合をひっくり返したドジャースの劇的なワールドシリーズ制覇にあって、異彩を放った山本由伸への声価は高まった。【写真】もらい泣き必至…ユニホームの袖で涙を拭う山本由伸をチェック内容は登板毎に洗練されていった。ドジャースが連覇をやってのけた今ポストシーズンで、山本は6試合に登板して5勝（1敗）をマーク。防御率1.45