短期免許で来日中のD.レーン騎手が、現地時間11月6日（木）、オーストラリア・フレミントン競馬場で行われた第4競走（芝1800m）において、鞭の使用回数制限を超過したことにより、レーシングヴィクトリア裁決委員から2025年11月9日から11月14日までの騎乗停止処分を受けたとJRAが発表した。C.デムーロ＆D.レーン、今年も来日へ…JRAが短期免許交付を発表JRAの騎乗に影響はなしこれを受け、日本中央競馬会競馬施行規程に基づき