フリマサイトに架空の商品を出品し、それを他人のアカウントで購入して利益を得ていたとして、大阪市に住む男3人が逮捕されました。逮捕されたのは、いずれも大阪市に住む職業不詳の堀口研容疑者(36)ら男3人です。警察によりますと、堀口容疑者ら3人はフリマサイトに架空の商品を出品した上で、三重県に住む女性などのアカウントを不正に使ってその商品を購入し、売上代金およそ190万円をだまし取った疑いが持たれています。