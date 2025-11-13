この漫画は、著者･まえだ永吉(＠eikiccy)さんが描く、友情物語です。長く付き合っている友だちがいる場合、お互いの「ダメなところ」も許し合えているケースってありますよね。時間にちょっとルーズなところとか、負けず嫌いなところとか…。ただ、そうした欠点も「お互いさま」と思えているうちは良いですが、一方が損ばかりしているような関係になると「いい加減にして」と言いたくなるもの。そんな関係がさらに続け