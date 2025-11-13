1人乗りも存在する新型「働くクルマ」がスゴい！トヨタの商用バン「ハイエース」は、ビジネスのパートナーから趣味の相棒まで、幅広いユーザーから高い支持を集め続けています。現行モデルの「200系」は2004年にデビューし、すでに20年以上が経過しているにもかかわらず、その人気は衰えることを知りません。【画像】超カッコいい！ これが新たな「ハイエース」です！ （30枚以上）そんなハイエースの名を冠したコンセプトカ