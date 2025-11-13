◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）１週前追い切り＝１１月１２日、美浦トレセン前走の毎日王冠を制したレーベンスティール（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）は美浦・Ｗコースで３頭併せを行った。サレジオ（２歳１勝クラス）、エオアリイ（３歳１勝クラス）を大きく追走すると、直線で最内に進路をとり、馬なりのまま手応え十分に併入した。６ハロン７８秒６―１