日本に原子力潜水艦は必要か──。小泉進次郎・防衛相は11月6日、TBSの番組に出演し、潜水艦の動力に関して「今までのようにディーゼルか、それとも原子力かを議論していかなければいけないくらい、日本を取り巻く環境は厳しくなっている」と述べた。（註）そもそも小泉防衛相は10月22日にも「あらゆる選択肢を排除しない」と発言している。（全2回の第1回）＊＊＊【写真】横顔も笑顔も驚くほどソックリ…真っ黒に日焼けしたイ