日本の相続税は諸外国に比べて重いため、多くの富裕層は早い段階で相続対策と資産防衛策を講じている。税理士や財務の専門家の助言を受けながら、さまざまな工夫で資産の目減りを防ごうとしているのだ。本稿では、著書に『現役プライベートバンカーがこっそり教える億万長者の資産運用』がある茺島成士郎氏が、富裕層が実践している代表的な対策をいくつか紹介する。不動産を活用した節税対策不動産は相続税評価額（課税評価