◇プロ野球・巨人秋季キャンプ（12日、ジャイアンツタウンスタジアムほか）紅白戦で紅組の4番に座ったリチャード選手が最終回の6回に園田純規投手から、レフトスタンドへのソロホームランを放ちました。カウント1−2からの低めへの変化球に体勢を崩されながらも、左手1本で運んだパワーの源はキャンプ中に行っているロングティーでの下半身強化。阿部慎之助監督がキャンプで若手選手に課す下半身を“いじめ抜く”メニューですが