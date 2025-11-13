ウィーンのIAEA本部（共同）【ウィーン共同】国際原子力機関（IAEA）は12日、イラン核問題を巡り、同国が貯蔵する高濃縮ウランの量を「把握できていない」とする報告書をまとめた。イスラエルと米国が6月にイラン核施設を空爆した後、イランはIAEAとの協力を停止。IAEAは約5カ月間、攻撃を受けた核施設を査察できておらず、核開発の監視が一層困難になっている。IAEAによると、イランは空爆が始まった6月13日時点で、核兵器級