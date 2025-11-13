私はヒナコ。夫シュンタと息子カイ（3歳）との3人家族です。シュンタは週末になるたび、学生時代の仲間と会うと言って出かけて行きます。しかし最近はメンバーが減り、たいていシュンタともう1人、マナさんという既婚女性だけなのだとか。シュンタは「マナは男友だちみたいなもの」と言うけれど、家族をかえりみずによその女性と会うのが気になって、ついイライラしてしまいます。その日もシュンタはカイの面倒もロクに見ないで出