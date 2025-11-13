プロ野球で戦力外となった選手らを対象としたトライアウト（入団テスト）が12日、広島市のマツダスタジアムで行われ、中日とソフトバンクで救援として活躍した35歳の又吉克樹投手ら38選手が参加した。22年ドラ1風間「全力は出せた」ソフトバンクを戦力外となった風間は打者3人と対戦し、無安打1四球だった。最速は143キロ。「できる限りの全力は出せた。悔いはない」と汗を拭った。秋田・ノースアジア大明桜高から2022年にド