プロ野球のフリーエージェント（FA）宣言選手として、ソフトバンクの東浜巨、楽天の則本昂大の両投手や楽天の辰己涼介外野手ら8選手が12日、コミッショナーから公示された。13日から全球団と交渉できる。ソフトバンクの三笠杉彦ゼネラルマネジャー（GM）はみずほペイペイドームで取材に応じ、国内FA権を行使した東浜に関して「既に話はしています」と説明した。他球団の宣言選手については「もちろん調査していく感じですけど