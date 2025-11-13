白菜の出来栄えを確認するJAおおいた日田白菜部会の出荷目均（めなら）し会が10日、大分県日田市三和の山田原集出荷場であった。8月後半から降雨量が少なく、高温で生育の遅れが見られたが、水やりなど農家の努力で品質の良い白菜が育っているという。13戸の部会員が約30ヘクタールの畑で栽培。早生（わせ）に始まり中生（なかて）、晩生（おくて）と、来年2月まで収穫と出荷が続く。昨年度は1897トンを出荷。本年度は2300トン