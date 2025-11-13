子育て世代を主な対象に、落ち着いた雰囲気の店舗などが並ぶイベント「calm」が22日午前11時〜午後4時、大分県日田市東有田のオープンイノベーション施設「CREATIVEBASEFAB」で開かれる。同市でイベント運営などを手がける「ENTO」の主催。会場には約10の出店やワークショップが並び、パンや焼き菓子、ランチボックスといった食品のほか、花や雑貨が販売される。子どもから大人まで楽しめるストラップ、リース作りもある。