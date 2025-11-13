東京経済大（東京）現代法学部の学生約10人が6〜8日、熊本県水俣市などを訪れ、来年で公式確認から70年となる水俣病の「いま」を学んだ。一般財団法人・水俣病センター相思社が運営する「水俣病歴史考証館」と市立水俣病資料館の展示を比較しながら見学したり、被害者の講話に耳を傾けたりして、理解を深めた。同大の現地訪問は、野澤淳史准教授（環境社会学）がゼミ学習の一環で毎年実施している。野澤准教授によると、水俣病