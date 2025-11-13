「軍都」大村の発展の歩みをたどる特別展「NeverForget大村と戦争・その記憶と継承」が、長崎県大村市東本町の市歴史資料館で開かれている。明治期の日清・日露戦争から大正期の第1次世界大戦、昭和期の太平洋戦争に至るこの国の軍事大国化の中で、大村がどういう位置付けにあったかを知る展示内容となっている。24日まで。1897年、大村に陸軍歩兵第46連隊が置かれ「軍都」としての歩みが始まった。展示では、日清・日露