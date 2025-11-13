佐賀県は12日、直近1週間（3〜9日）の県内24の定点医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数が118人（前週比24人増）だったと発表した。1機関当たりの報告数は4・9人。県は先週から流行期に入ったと発表している。新型コロナウイルスの感染者数は35人（同5人増）、百日ぜきは6人（同1人増）だった。県内12の定点医療機関から報告された伝染性紅斑（リンゴ病）の感染者数は23人（同20人減）で、流行発生警報は継続してい