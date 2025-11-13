佐賀県嬉野市は7日、台湾最大の湖「日月潭」があり、紅茶の産地としても知られる魚池郷と、お茶を中心とした友好交流協定を結んだ。共通の観光資源である茶業や観光業に加え、青少年育成やスポーツ振興の面でも相互理解を深める。嬉野市と台湾の自治体との交流協定は10月の竹崎郷に続いて2件目。魚池郷は台湾中央に位置する南投県にあり、人口は約1万5千人。日本統治時代にインド・アッサム地方に由来する紅茶葉の品種が導入さ