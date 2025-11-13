佐賀県教育委員会は12日、2026年度の県立高校入学希望状況調査の結果を発表した。全日制32校の募集人員は前年度と同数の5240人。希望者数は5340人（前年同期比124人減）で、平均倍率は1・02倍（同0・02ポイント減）となった。調査は、来年3月に県内の中学校と義務教育学校などを卒業する見込みの7588人が対象。「普通科・理数科・芸術科」で最も倍率が高いのは、佐賀北（普通）の1・91倍だった。次に致遠館（同）の1・45倍、唐