北九州市小倉南区の曽根干潟で、地元の曽根東小の児童約450人が干潟の希少な生き物を観察して、環境を学ぶ恒例の学校行事「どろんこ集会」があった。児童たちは泥まみれになりながら、シオマネキやトビハゼなどを見つけて楽しんでいた。