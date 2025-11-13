女優の大竹しのぶ（68）が12日放送のNHKラジオ第1「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜後9・05）に出演。60代以上の人の呼び方に疑問を呈した。「古希前」というラジオネームのリスナーからのメールを読んだ大竹は、先日、古希を迎えた70歳の女優の渡辺えりが大竹出演の舞台「リア王」を見に来てくれたと報告。「でも本当にパワフルで、次々に色んなお仕事していて、えりさん、そんなに忙しくしていて体大丈夫？