テレビ東京の中根舞美アナ（25歳）が、11月11日に公開されたトーク番組「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（TVer/テレビ東京系）に出演。元テレビ東京の池谷実悠アナの派閥である“池谷チルドレン”だが、田中瞳アナと仲良くすることに「制限はされてない」と語った。田中瞳アナが、テレビ東京の全経済番組が同一のテーマを扱い、経済番組を盛り上げる「テレ東系経済WEEK」の宣伝を兼ねて、番組のゲストとして登場。後輩