どうしても欲しかったものなのに、いざ手に入れたらすぐに飽きてしまう。誰にでも心当たりがあるのではないだろうか。快楽順応という言葉もあるが、人は幸せにすぐ慣れてしまう。欲しかったかばんを手にしても、すぐにそのかばんの存在が当たり前になり、満足感を得られなくなる。ずっと憧れていた結婚をしても、幸福は長くは続かない。「欲しい」と「好き」は違うということなのだろう。【写真7枚】まさかの“ボディコンスーツ