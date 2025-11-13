バラマキ政策で挽回狙うトランプ氏11月4日の一連の地方選挙で民主党が圧勝したことを受け、トランプ大統領は巻き返しに躍起になっている感がある。【写真】“ツーショット”を次々公開「トランプ氏の孫娘」もゴルフ界で議論の的にトランプ氏は9日、政権の看板政策である高関税の収入を財源に、高所得者を除くすべての国民に1人当たり2000ドル（約30万円）を配布する考えを明らかにした。連邦最高裁判所で関税の適法性をめぐ