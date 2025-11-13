2022年4月、北海道知床沖で遊覧船が沈没し、乗客乗員26人が死亡・行方不明となった事故で12日、運航会社社長の初公判が開かれました。弁護側は無罪を主張しましたが、被害者家族は「そんな主張が通るわけない」と怒りをにじませました。■“ずさんな安全管理”沈没事故から3年7か月沈没事故から3年7か月。息子ら2人が行方不明「桂田側の主張を聞いていて、本当にふざけんなと何度も叫びたくなりました」家族が怒りの声を向けたのは