名古屋市内のリサイクルショップに閉店後に侵入し、現金などを盗んだとして窃盗グループの男5人が12日、逮捕されました。逮捕されたのは、名古屋市中川区の無職・風岡裕史容疑者(31)ら男5人です。警察によりますと、風岡容疑者ら5人は共謀して、先月2日未明、緑区のリサイクルショップに侵入し、現金およそ4万円と外国硬貨など時価12万円3600円相当を盗んだ疑いが持たれています。警察は認否を明らかにしていません