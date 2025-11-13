東京都調布市では、名誉市民である漫画家の「水木しげるさん」の功績をたたえ、命日である11月30日を「ゲゲゲ忌」とし、水木しげるさんゆかりの地を巡るイベントなどを毎年開催しています。2025年も11月18日（火）〜30日（日）にかけて、様々なイベントなどが、調布市内で開催されます。また、京王電鉄は「ゲゲゲ忌2025」に合わせて特別なコラボ企画を実施します。目玉は水木しげる氏の代表作「ゲゲゲの鬼太郎」の人気回「幽霊電車