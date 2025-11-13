連日クマが出没するなか、「news zero」は12日、被害を防ぐさまざまな対策について取材しました。なかにはドローンを使って空からクマを追い払おうとする取り組みもありました。■クマが滑走路に…1時間以上閉鎖各地で出没12日、クマが出没したのは、岩手・いわて花巻空港の敷地内。この影響で滑走路は1時間以上にわたって閉鎖されました。名古屋からの乗客「到着はしたが、荷物が地上のクマ（の影響）で出てこなかった」盛岡市