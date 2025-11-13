相手に行動を直してもらいたいとき、きつい言葉で注意してしまうのは百害あって一利なしだ。本当に伝わるのは、「相手を直そう」とする言葉ではなく、「自分の希望を丁寧に伝える」言葉。言語学者が考える、賢い注意の仕方と言ってはいけないNGワードとは？※本稿は、川添 愛『「わかってもらう」ということ 他人と、そして自分とうまくやっていくための言葉の使い方』（KADOKAWA）の一部を抜粋・編集したものです。人の気分を害し