米国遠征で活躍中のＭ・デムーロ騎手（４６）＝栗東・フリー＝が１２日、一時帰国して栗東トレセンに姿を見せた。短期免許で来日中の弟、Ｃ・デムーロやジョッキー仲間、関係者と温かい握手を交わし、再会を喜んだ。先週は土日で７鞍に騎乗して５勝の荒稼ぎ。デルマー競馬場で目下リーディング首位を走っている。ミルコは「楽しいね。リーディング頑張ります」と生き生き。先日行われたブリーダーズＣにも参戦。「いい経験でし