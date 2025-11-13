「エリザベス女王杯・Ｇ１」（１６日、京都）仕上げに抜かりはない。レガレイラが１２日、美浦Ｗで躍動感あふれる走りを披露。昨年の有馬記念を制し、秋の始動戦となったオールカマーでも牡馬相手に快勝。実績＆内容ともに抜けた存在で、昨年５着の雪辱を果たす準備は整っている。一方、栗東ではココナッツブラウンが坂路を軽やかに駆け上がって順調ぶりをアピール。クイーンＳ、札幌記念で連続２着と今夏に本格化した勢いを大