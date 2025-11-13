13日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比140円高の5万1260円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万1063.31円に対しては196.69円高。出来高は7253枚だった。 TOPIX先物期近は3378.5ポイントと前日比12.5ポイント高、TOPIX現物終値比19.17ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 51260+1407253 日経2