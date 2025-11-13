クマによる人的被害が相次いでいる。10月27日には、岩手県一関市巌美（げんび）町の住宅の庭で67歳の男性の遺体を警察官が発見し、飼い犬の死骸も見つかった。同じ日、秋田県秋田市雄和萱ケ沢（ゆうわかやがさわ）の田んぼ脇の側溝で損傷の激しい81歳の女性の遺体が発見された。さらに、11月3日、秋田県湯沢市川連町の山林で、近くに住む79歳の女性の遺体が見つかり、クマにかまれたような痕が複数あり、いずれもクマに襲わ