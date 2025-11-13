タレントで実業家・板野友美（34）が12日、自身のインスタグラムを更新し、現在の体重を明かした。板野は10月下旬に43キロから39.6キロのダイエット成功を明かしていた。この日は「時間なくても最低週1ジム」とジムでトレーニングする姿も披露。「39kgキープ」とした。さらに「毎日サラダのストイックな10日を終えて、最近会食があったり。ちゃんとダイエットできてなかったなぁ〜と思って体重計乗ったらなぜか0.2キロ減