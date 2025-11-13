「武蔵野Ｓ・Ｇ３」（１５日、東京）ＪＤクラシック３着のルクソールカフェは１２日、美浦Ｗでサトノフレア（２歳新馬）と併せ馬。４Ｆ５１秒３−３６秒６−１１秒６をマークして併入した。堀師は「前走の疲れは比較的早く取れて、カイ食いや健康状態は良好です。使って息遣いがすごく良くなった。右回りより左回りの方がいいし、現状はこの条件が一番合っている」と、２戦２勝の東京ダート千六での重賞初制覇へ向けて意欲を