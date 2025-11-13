プロボクシング元WBC世界スーパーフライ級王者の徳山昌守氏（51）が会長を務める徳山ジムは12日、西日本協会にプロ加盟を承認された。アマチュアとプロの双方を育成するジムとして再スタートする。徳山会長は「ほっとした気持ちはあるが、ここからがスタート。ますます頑張らないといけない。打たせず打つボクシングを徹底したい。攻撃だけでなく、しっかりディフェンスもできる選手を育てたい」と意気込みを新たにした。